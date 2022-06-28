Песков прокомментировал заявление Зеленского о завершении войны на Украине до зимы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что думают в Кремле по случаю высказывания президента Зеленского в программной речи на саммите «большой семерки».

Напомним, президент Украины Зеленский заявил, что надеется на завершение войны на Украине до наступления холодов.

Его позже поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который также выразил надежду, что война скоро закончится.

«Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия РФ. И всё может закончиться. Остальное — это уже размышления главы украинского государства»,- сообщил Песков в ответ на прозвучавшие надежды Киева и Берлина.

Ранее сообщалось, что по данным ООН на Украине с начала СВО погибло свыше 4,7 тысячи мирных жителей, в числе которых 300 детей, свыше 5 тысяч получили ранения.