Данилко рассказал, почему поссорился с Эрнстом

Украинский исполнитель Андрей Данилко рассказал о том, почему у него не складываются отношения с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал, что думает о гендиректоре Первого канала Константине Эрнсте.

Артист поведал о том, почему поссорился с Эрнстом.

Данилко изъявлял желание выступить на международном песенном конкурсе "Евровидение", но боялся, что в Украине его композицию не оценят. Тогда певец обратился к гендиректору главного вещателя российского государства просьбой отправить его на музыкальное состязание от России, но Эрнст отказал исполнителю.

О реакции генерального директора Первого канала на предложение музыканта Данилко поведал в эфире Ютубшоу "А поговорить?"

Мое общение с Константином Эрнстом было один раз. Я ему говорю, что такая у меня песня, меня от Украины никогда не пустят, потому что я позор. И говорю, что от России хочу. А он отвечает: "Ты знаешь, нет. Это не подойдет”.

Окунувшись в прошлое, вспомним, что Верка Сердючка заняла 7-ую позицию на "Евровидении 2007", когда была представителем Украины.

Именно тогда певец представил на конкурсе с композицию "Lasha Tumbai". После этого исполнителю долгое время запрещали выступать в РФ, так как в этой песне слышали фразу "Russia, goodbye".