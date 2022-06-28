Жители Сан-Диего сняли НЛО в ночном небе над городом, они снова вернулись

Огни, парящие в небе, фиксировали  жители Сан-Диего и многих других мексиканских провинций в понедельник.

Они появились над Тихим океаном, а затем мгновенно исчезли по свидетельству очевидцев.

Как выяснили эксперты самолетов и каких-то других летательных аппаратов, официально взлетевших, в это время и в этом квадрате отмечено не было.

Ранее в 2019 году НЛО уже прилетали к Сан-Диего. Видео в хорошем качестве удалось получить режиссеру-документалисту Джереми Корбеллу, который выложил его в соцсети.

В Пентагоне тогда заявили что предметы "сферической формы"  удалось снять экипажу боевого крейсера USS Omaha 15 июля 2019 года у берегов Мексики.

Видео оказалось подлинным и было направлено для исследований в Целевую группу по изучению НЛО Пентагона.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 