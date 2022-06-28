Садоводы поделились методикой правильной обрезки ботвы на картофеле

Если своевременно не подрезать растение, то вся его энергия растения уйдёт на развитие зелени и клубни будут маленькие. Расскажем как правильно подрезать ботву на картофеле для получения отличного урожая.

Картофель - одна из самых распространённых культур на садовых участках. Существует множество способов повысить урожайность. Один из самых эффективных вариантов - обрезка.

Причины по которым следует провести обрезку картофеля:

Клубни растут и созревают быстрее;

Картофель храниться лучше;

Облегчается сбор урожая.

Обрезать ботву нужно начинать за неделю до начала сборки урожая. Можно провести процедуру сразу после цветения. Картофель вырастет крупным, но чрезмерно сладким. Поэтому выбор нужно делать исходя из вкусовых предпочтений.

В зависимости от сорта оставляется разная длинна побегов. Для раннего картофеля - 10-12 см, для позднего - 15-20 см.

Целесообразнее делать обрезку косой или серпом.