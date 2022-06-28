101-летнего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к 5 годам тюрьмы

Суд в Брандербурге (ФРГ) приговорил 101-летнего немца, который с 1942 по 1945 годы служил охранником в концлагере Заксенхаузен к тюремному сроку, несмотря на протесты адвокатов.

Председательствующий судья Удо Лехтерманн заявил: «Суд пришел к выводу, что, вопреки вашим утверждениям об обратном, вы около трех лет работали охранником в концентрационном лагере».

«Вы охотно поддержали это массовое истребление своей работой», - заявил судья. Более 200 000 человек прошли ад концлагеря Заксенхаузен – большинство из них погибли.

Прокуратура просила для мужчины пять лет лишения свободы. Представитель соистца Томас Вальтер ходатайствовал о приговоре к нескольким годам тюремного заключения, который не должен быть менее пяти лет. Двое других соистцов просили обвинительного вердикта, не называя конкретного приговора. Защита требовала оправдательного приговора.

101-летний мужчина отрицал в процессе, который шел с октября прошлого года, что он работал в концентрационном лагере, и заявил, что в рассматриваемое время он работал батраком. Однако прокуратура основывает свой обвинительный акт на документах, подтверждающих, что он занимал должность охранника СС, с указанием его имени, даты и места рождения, а также на других документах.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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