Власти Нидерландов переживают: что может наступить «эффекта домино» в газовом кризисе

Газовый кризис в Европе - обсуждение номер один. Сейчас начинает возникать проблема об отказе компаний в продаже газа из-за боязни ценовых обвалов. Что дальше?

Растут опасения, что “эффект домино” может привести к тому, что еще больше поставщиков энергии обанкротятся после ухода с рынка ключевого оптовика газа.

Продолжало усиливаться давление на министров правительства с требованием принять меры в четверг для урегулирования кризиса цен на газ после того, как обанкротились еще три поставщика энергоносителей.

Поставщик газа CNG, который поставляет газ 18 коммунальным компаниям, также заявил, что прекратит поставки, что вызвало опасения по поводу новой волны обвалов.

Основатель экологической энергетической компании Ecotricity сказал, что выход CNG может вызвать более широкие проблемы. Дейл Винс написал в Твиттере:

“И один поставщик газа, который поставляет газ оптом 18 коммунальным компаниям, собирается уйти – это может вызвать эффект домино”.

CNG сообщила компаниям, которые она поставляет, что им придется покупать газ в другом месте. Это, вероятно, будет означать резкое увеличение расходов для розничных поставщиков и сотен малых предприятий

Предупреждение поступило после того, как энергетический регулятор Ofgem искал нового поставщика для более чем четверти миллиона клиентов Pure Planet, Colorado Energy и Daligas, которые прекратили торговлю на этой неделе.

В настоящее время около 2 миллионов клиентов были вовлечены в процесс Ofgem “поставщик последней инстанции”.