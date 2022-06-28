Песков: Спецоперация в Украине может закончиться в ближайшие сутки
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о скором завершении спецоперации в Украине.
Как рассказал Дмитрий Песков, специальная военная операция на территории Украины может закончиться в течении одних суток.
По словам пресс-секретаря Кремля, для этого правительство Украины должно отдать соответствующие приказы.
Для заключения перемирия, отмечает Дмитрий Песков, необходимо сложить оружие националистическим подразделениям и Вооруженным силам Украины.
"Нужен приказ националистическим подразделениям, приказ украинским военным сложить оружие", - заявил Песков.
Также, добавил Дмитрий Песков, Украинская сторона должна выполнить все требования Российской Федерации.
Опубликовано: Николай Скира
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