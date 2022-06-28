Песков: Спецоперация в Украине может закончиться в ближайшие сутки

Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет

Набору веса способствует не только неправильное питание, но и стрессы, отсутствие физической активности и другие факторы. Существует несколько эффективных способов избавиться от жира на животе без диет и голодания.

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