Украинцы сомневаются в подлинности ракетного удара по ТЦ «Амстор» в Кременчуге
Известный украинский блогер Анатолий Шарий вложил видео о ситуации у ТЦ после 10 минут прошедших с момента «ракетного удара».
На видео без особой сеты люди кучкуются у машины «сокрой», куда через некоторое время привозят на каталке мужчину, достаточно бодрого для попавшего под ракетный обстрел.
В комментариях к этому видео украинцы прямо высказывают недоверие к подлинности «трагедии», которая стала очередным поводом для киевского режима скомпрометировать ВС России.
Украинцы пишут, что все видео снят у ТЦ и нет ни одного любительского видео с дальних точек, ведь укранцы уже привыкли снимать прилеты из окон своих квартир.
Нет также видео с камер видеонаблюдения самого торгового центра, которые могли запечатлеть всю историю с прилетом и пожаром.
Свидетель из Кременчуга и вовсе написал, что в торговый комплекс никакая ракета не попадала, пожар перешел на ТРЦ с военного объекта, который находится впритык к зданию торгового центра.
К слову, нет видео экстренных служб, коорые обычно снимают на регистраторы эвакуацию и спасательные операции.
В минобороны России также сообщили сегодня, что не имеют отношения к заявленному ракетному удару по ТРЦ.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Елизавета II приняла военный парад в шотландском Эдинбурге
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Депутат бундестага Родрих Кизеветтер: Германию специально поставили в зависимость от газа России
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино