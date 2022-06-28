Украинцы сомневаются в подлинности ракетного удара по ТЦ «Амстор» в Кременчуге

Известный украинский блогер Анатолий Шарий вложил видео о ситуации у ТЦ после 10 минут прошедших с момента «ракетного удара».

На видео без особой сеты люди кучкуются у машины «сокрой», куда через некоторое время привозят на каталке мужчину, достаточно бодрого для попавшего под ракетный обстрел.

В комментариях к этому видео украинцы прямо высказывают недоверие к подлинности «трагедии», которая стала очередным поводом для киевского режима скомпрометировать ВС России.

Украинцы пишут, что все видео снят у ТЦ и нет ни одного любительского видео с дальних точек, ведь укранцы уже привыкли снимать прилеты из окон своих квартир.

Нет также видео с камер видеонаблюдения самого торгового центра, которые могли запечатлеть всю историю с прилетом и пожаром.

Свидетель из Кременчуга и вовсе написал, что в торговый комплекс никакая ракета не попадала, пожар перешел на ТРЦ с военного объекта, который находится впритык к зданию торгового центра.

К слову, нет видео экстренных служб, коорые обычно снимают на регистраторы эвакуацию и спасательные операции.

В минобороны России также сообщили сегодня, что не имеют отношения к заявленному ракетному удару по ТРЦ.