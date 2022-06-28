Wirtualna Polska: Польша предъявит «Газпрому» счёт за остановку поставок газа

Издание Wirtualna Polska сообщило о намерениях Польши выставить счёт российской компании "Газпром" за одностороннее прекращение поставок газа.

Интернет-газета Wirtualna Polska сообщает, что правительство Польши приняло решение о выставлении счёта к российской компании "Газпром" за то, что она прекратила прокачивать газ из-за отказа Варшавы платить за поставки ресурса в рублях.

В польском издании министр госактивов Польши Яцека Сасина сообщил, что нефтегазовая компания Польши PGNiG согласовала с Варшавой выставление счетов к "Газпрому".

Напомним, что после начала российской военной спецоперации на Украине Владимир Путин распорядился принимать оплату за поставки газа в Европу исключительно в рублях в ответ на недружественные действия Запада.