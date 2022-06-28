Wirtualna Polska: Польша предъявит «Газпрому» счёт за остановку поставок газа
Издание Wirtualna Polska сообщило о намерениях Польши выставить счёт российской компании "Газпром" за одностороннее прекращение поставок газа.
Интернет-газета Wirtualna Polska сообщает, что правительство Польши приняло решение о выставлении счёта к российской компании "Газпром" за то, что она прекратила прокачивать газ из-за отказа Варшавы платить за поставки ресурса в рублях.
В польском издании министр госактивов Польши Яцека Сасина сообщил, что нефтегазовая компания Польши PGNiG согласовала с Варшавой выставление счетов к "Газпрому".
Напомним, что после начала российской военной спецоперации на Украине Владимир Путин распорядился принимать оплату за поставки газа в Европу исключительно в рублях в ответ на недружественные действия Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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