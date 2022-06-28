Песков предложил Зеленскому закончить СВО за одни сутки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание Зеленского закончить СВО до наступления зимы.

Во время беседы с представителями российских СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал своё мнение о желании президента Украины Зеленского закончить боевые действия до наступления зимы.

По мнению Пескова, специальная военная операция может закончится даже в течение одних суток, при условии прекращения огня украинскими националистическими подразделениями и выполнив все поставленные правительству Украины условия Российской Федерации.

Помимо этого Дмитрий Песков обратил внимание на то, что специальная военная операция проходит согласно поставленному плану и достигает все намеченные Министерством обороны цели.