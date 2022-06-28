The Times: с Путиным не может быть мирного соглашения

The Times выступает категорически против любых мыслей о мирных переговорах с Россией.

The Times недвусмысленно выступает против любых мыслей о переговорах о мире с Россией.

Издание категорически заявило, что воевать нужно до победного конца или до тех пор, пока Украина будет в состоянии продолжать войну.

Растущее чувство в Европе, что война должна закончиться как можно скорее, ошибочно и станет предательством Украины.

По мнению автора статьи, весь демократический мир не может надеяться на мир, и не должен ждать мира, нужно только поражение вторгшейся в Украину России.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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Фото статьи
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