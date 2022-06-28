WP: запрет на аборты в США подорвал авторитет Байдена в глазах G7

Новостное агентство The Washington Times утверждает, что авторитет Джо Байдена подвергся репутационному удару на саммите "Большой Семёрки".

28 июня американская газета The Washington Times выпустила свежий репортаж о событиях саммита G7, благодаря чему стало известно, что участник организации осудили Джо Байдена за запрет на аборты в США.

По данным журналистов WP, на заседании "Семёрки" с критикой правительства Байдена выступил Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

Примечательно, что сам Джо Байден сегодня уехал с заседания G7 досрочно, сославшись на якобы плохую погоду, однако аналитики уверны, что отъезд американского президента и критика коллег в его адрес связаны.