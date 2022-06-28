Джо Байден: Украина не сможет вернуть свои территории обратно у России

Белый дом сомневается в том, что Украина вернет оккупированные территории. Есть вероятность в том, что те земли, которые уже завоеваны Россией у нее и останутся. Вопрос настолько это правда остается актуальным и по сегодняшний день.

От спецоперации остались рожки да ножки и все в мире поняли, что с Россией шутить нельзя.

АПА сообщает, что неназванные официальные лица США сообщили об этом CNN.

Говорят, что чиновники Белого дома теряют веру в то, что Украина сможет вернуть территории, которые она потеряла за последние четыре месяца, даже с самыми тяжелыми и современными системами вооружения, которые планируют направить Соединенные Штаты и их союзники. Неназванный чиновник сказал Белый дом сомневается, что Украина вернет оккупированные территории.

Если раньше все было более понятно, то сейчас исход конфликта между Россией и Украиной не совсем понятен. Засомневались даже те, кто так активно на протяжении многих лет активно участвовал территориальном разделении Украины - власти США.

Джо Байден очень обеспокоен положением дел в стране, т.к. действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо как следует поменять свое отношение к слову "победа" и согласиться на то, что территория будет разделена. Эти территориальные уступки значительно облегчат дальнейшее положение страны.

Но надо отдать должное США и Европа неплохо снабжают Украину оружием, а затем судят как им себя вести. Также отмечено, что у Украины нет уже столько военных сил для отвоевывания своей территории.