Джо Байден: Украина не сможет вернуть свои территории обратно у России
Белый дом сомневается в том, что Украина вернет оккупированные территории. Есть вероятность в том, что те земли, которые уже завоеваны Россией у нее и останутся. Вопрос настолько это правда остается актуальным и по сегодняшний день.
От спецоперации остались рожки да ножки и все в мире поняли, что с Россией шутить нельзя.
АПА сообщает, что неназванные официальные лица США сообщили об этом CNN.
Говорят, что чиновники Белого дома теряют веру в то, что Украина сможет вернуть территории, которые она потеряла за последние четыре месяца, даже с самыми тяжелыми и современными системами вооружения, которые планируют направить Соединенные Штаты и их союзники. Неназванный чиновник сказал Белый дом сомневается, что Украина вернет оккупированные территории.
Если раньше все было более понятно, то сейчас исход конфликта между Россией и Украиной не совсем понятен. Засомневались даже те, кто так активно на протяжении многих лет активно участвовал территориальном разделении Украины - власти США.
Джо Байден очень обеспокоен положением дел в стране, т.к. действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо как следует поменять свое отношение к слову "победа" и согласиться на то, что территория будет разделена. Эти территориальные уступки значительно облегчат дальнейшее положение страны.
Но надо отдать должное США и Европа неплохо снабжают Украину оружием, а затем судят как им себя вести. Также отмечено, что у Украины нет уже столько военных сил для отвоевывания своей территории.
Опубликовано: Силивончик Алина
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