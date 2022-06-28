Компания Michelin объявила о прекращении своей деятельности в России до конца года

Французский производитель шин Michelin заявил о своём уходе с российского рынка до конца года.

28 июня 2022 года один из мировых лидеров по производству шин Michelin заявил в своём официальном пресс-релизе о вынужденном прекращении своей работы в РФ и передаче своей деятельности под российское управление до конца 2022 года.

Компания Michelin в своём сообщении поясняет, что не может продолжать производство из-за проблем с поставками необходимых для изготовления шин ресурсов в современных условиях.

Напомним, что заявления о своём уходе с рынка РФ сделали компания по производству лифтов и эскалаторов Kone и компания специализирующаяся на изготовлении бытовой техники Whirlpool.