Компания Michelin объявила о прекращении своей деятельности в России до конца года
Французский производитель шин Michelin заявил о своём уходе с российского рынка до конца года.
28 июня 2022 года один из мировых лидеров по производству шин Michelin заявил в своём официальном пресс-релизе о вынужденном прекращении своей работы в РФ и передаче своей деятельности под российское управление до конца 2022 года.
Компания Michelin в своём сообщении поясняет, что не может продолжать производство из-за проблем с поставками необходимых для изготовления шин ресурсов в современных условиях.
Напомним, что заявления о своём уходе с рынка РФ сделали компания по производству лифтов и эскалаторов Kone и компания специализирующаяся на изготовлении бытовой техники Whirlpool.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Елизавета II приняла военный парад в шотландском Эдинбурге
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Депутат бундестага Родрих Кизеветтер: Германию специально поставили в зависимость от газа России
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино