Опытные садоводы рассказали о действенном способе навсегда избавиться от тли на садовом участке.

Тля опасный вредитель, способный за короткий срок нанести существенный вред урожаю. Расскажем как быстро избавиться от вредителя .

Средства промышленного производства не всегда эффективны. Результат, обычно, краткосрочный. Тля снова возвращается и быстро распространяется по участку.

По-настоящему действенное средство от тли есть под рукой практически у каждого дачника. Это - аммиак.

Средства для борьбы с тлёй на основе спирта:

Мыльный раствор. 50 гр. нашатыря разбавляется в 10 л. воды. В получившейся состав добавляется 50 г. хозяйственного мыла;

50 гр. нашатыря разбавляется в 10 л. воды. В получившейся состав добавляется 50 г. хозяйственного мыла; Раствор со стиральным порошком. 2 ст. ложки спирта и 1 ст. ложка порошка разбавляется в ведре воды;

2 ст. ложки спирта и 1 ст. ложка порошка разбавляется в ведре воды; Раствор с шампунем. 1 чайная ложка с шампунем и 2 ст. ложки спирта разбавляются в 10 л. тёплой воды.

Разовой обработки будет недостаточно. Для того чтобы навсегда избавиться от тли потребуется 4-5 обработок в течение декады.