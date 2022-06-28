Опытные садоводы рассказали о действенном способе навсегда избавиться от тли на садовом участке.

Тля опасный вредитель, способный за короткий срок нанести существенный вред урожаю. Расскажем как быстро избавиться от вредителя .

Средства промышленного производства не всегда эффективны. Результат, обычно, краткосрочный. Тля снова возвращается и быстро распространяется по участку. 

По-настоящему действенное средство от тли есть под рукой практически у каждого дачника. Это - аммиак. 

Средства для борьбы с тлёй на основе спирта:

  • Мыльный раствор. 50 гр. нашатыря разбавляется в 10 л. воды. В получившейся состав добавляется 50 г. хозяйственного мыла;
  • Раствор со стиральным порошком. 2 ст. ложки спирта и 1 ст. ложка порошка разбавляется в ведре воды;
  • Раствор с шампунем. 1 чайная ложка с шампунем и 2 ст. ложки спирта разбавляются в 10 л. тёплой воды. 

Разовой обработки будет недостаточно. Для того чтобы навсегда избавиться от тли потребуется 4-5 обработок в течение декады. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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