Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поставки вооружения на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поставки Вооруженным силам Украины наступательного вооружения.

По его словам, вооружение, поставляемое странами Запада Украине, должно использоваться лишь для оборонительных действий.

"Оружие, поставляемые в Украину странами "Большой семерки", должно использоваться для обороны, а не для атаки", - заявил Макрон.

При всем этом сегодня стало известно, что сегодня, 28 июня, Вооруженные силы Украины обстреляли жилые районы в ЛНР из американских систем залпового огня HIMARS.

Также неоднократно украинская сторона наносила удары по территории Российской Федерации.