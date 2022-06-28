Хакеры Killnet выполнили свои угрозы: изолировано 70% информационной инфраструктуры Литвы

Хакеры Killnet сдержали обещание , создав Литве худшие условия, чем у Калининграда, - изолированно более 70% всей инфраструктуры Литвы.

Хакеры Killnet, ранее поставившие Литве ультиматум, выполнили свои угрозы в адрес Литвы.

На настоящий момент более 70% литовских информационных систем действуют только в пределах страны и полностью изолированы от мирового информационного поля.

Как и было обещано хакерами ранее, они поставили Литву в гораздо худшие условия по сравнению с Калининградом.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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