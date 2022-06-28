В Грузии вводится запрет на экспорт пшеницы и ячменя

Согласно заявлению главы Минсельхоза Грузии Отара Шамугия, правительством было принято решение о введении запрета на экспорт пшеницы и ячменя, который продлится до 4 июля 2023 года.

Причиной данного решения послужило удержание продовольственной безопасности и стабильности цен на хлеб.

Стоит отметить, что сегодня у Грузии уровень самообеспечения пшеницей лишь 15%, однако в дальнейшем его планируется поднять до 50%.

По словам министра, для обеспечения продовольственной безопасности, продажа пшеницы местного производства должна осуществляться только на внутреннем рынке.

Как уточнил Шамугия, на данном этапе запрет не распространяется на экспорт кукурузы.