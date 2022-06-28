В Грузии вводится запрет на экспорт пшеницы и ячменя
Согласно заявлению главы Минсельхоза Грузии Отара Шамугия, правительством было принято решение о введении запрета на экспорт пшеницы и ячменя, который продлится до 4 июля 2023 года.
Причиной данного решения послужило удержание продовольственной безопасности и стабильности цен на хлеб.
Стоит отметить, что сегодня у Грузии уровень самообеспечения пшеницей лишь 15%, однако в дальнейшем его планируется поднять до 50%.
По словам министра, для обеспечения продовольственной безопасности, продажа пшеницы местного производства должна осуществляться только на внутреннем рынке.
Как уточнил Шамугия, на данном этапе запрет не распространяется на экспорт кукурузы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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