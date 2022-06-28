Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского
Эммануэль Макрон сообщил, что Франция не станет признавать Россию государством-спонсором терроризма.
29 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не станет признавать Россию государством-спонсором терроризма, как того возжелал его украинский коллега Владимир Зеленский.
По словам Макрона, правительство Франции не разделяет подобной методологии в попытках прекратить российскую военную спецоперацию на Украине.
Вместе с тем Эммануэль Макрон пообещал увеличить поддержку Украины со стороны государств-членов "Большой Семёрки" и Франции в частности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Что станет следующей мишенью Верховного суда США, контрацепция, межрасовые браки или права геев
В связи с отменой конституционной защиты абортов судья Верховного суда Кларенс Томас предлагает пересмотреть и другие прошлые постановления. Среди них – права на покупку противозачаточных средств, однополый секс, равенство в браке.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Минобороны Украины: 17 солдат ВСУ обменяли на 15 россиян
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино