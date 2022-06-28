Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского

Эммануэль Макрон сообщил, что Франция не станет признавать Россию государством-спонсором терроризма.

29 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не станет признавать Россию государством-спонсором терроризма, как того возжелал его украинский коллега Владимир Зеленский.

По словам Макрона, правительство Франции не разделяет подобной методологии в попытках прекратить российскую военную спецоперацию на Украине.

Вместе с тем Эммануэль Макрон пообещал увеличить поддержку Украины со стороны государств-членов "Большой Семёрки" и Франции в частности.