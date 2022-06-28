Макрон заявил об отказе Франции признавать Россию спонсором терроризма

Президент Франции Макрон заявил, что отказался признавать Россию спонсором терроризма.

По словам Эммануэля Макрона, президент Украины Владимир Зеленский требовал от него признать Францию страной-спонсором терроризма.

При этом, отметил президент Франции, он отказался выполнить требование украинской стороны и не признал Россию таковой.

Эммануэль Макрон объяснил это тем, что Франция не намерена делить страны мира подобным образом.

"Президент Франции Макрон сказал, что отказался признать Россию спонсором терроризма, как того требовал Зеленский", - пишет "Московский комсомолец".