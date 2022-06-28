Макрон заявил об отказе Франции признавать Россию спонсором терроризма
Президент Франции Макрон заявил, что отказался признавать Россию спонсором терроризма.
По словам Эммануэля Макрона, президент Украины Владимир Зеленский требовал от него признать Францию страной-спонсором терроризма.
При этом, отметил президент Франции, он отказался выполнить требование украинской стороны и не признал Россию таковой.
Эммануэль Макрон объяснил это тем, что Франция не намерена делить страны мира подобным образом.
"Президент Франции Макрон сказал, что отказался признать Россию спонсором терроризма, как того требовал Зеленский", - пишет "Московский комсомолец".
Опубликовано: Николай Скира
-
Что станет следующей мишенью Верховного суда США, контрацепция, межрасовые браки или права геев
В связи с отменой конституционной защиты абортов судья Верховного суда Кларенс Томас предлагает пересмотреть и другие прошлые постановления. Среди них – права на покупку противозачаточных средств, однополый секс, равенство в браке.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Минобороны Украины: 17 солдат ВСУ обменяли на 15 россиян
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино