В Гааге к парламенту Голландии пришли коровы, проходит забастовка фермеров

Голландские фермеры прошли маршем на нескольких десятках тракторов к парламенту в Гааге, в знак протеста против объявленных экологических норм.

Фермеры также привели на демонстрацию двух коров и разместили их на пикете перед зданием парламента.

Протест фермеров в Голландии длится второй день Как и накануне, из-за блокады дорог в некоторых районах страны вновь образовались длительные пробки. Фермеры также подожгли большое количество сена вдоль дорог. Облака дыма сильно мешали обзору водителей.

Премьер-министр Марк Рютте осудил протесты.

«В этой стране недопустимо создавать опасные ситуации, блокировать дороги или запугивать политиков», — заявил Рютте в Гааге. По его словам, право на демонстрации является ценным активом. Но закон не должен нарушаться: «Все зашло слишком далеко».

Во второй половине дня парламент обсудит объявленное сокращение выбросов азота. Выбросы должны быть сокращены примерно на 70 процентов в природных зонах.

По оценкам правительства, это может привести к потере около 30 процентов животноводческих ферм. Сельское хозяйство считается крупнейшим источником азота. Нидерланды уже несколько десятилетий превышают лимиты выбросов загрязняющих веществ.