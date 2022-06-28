В Гааге к парламенту Голландии пришли коровы, проходит забастовка фермеров
Голландские фермеры прошли маршем на нескольких десятках тракторов к парламенту в Гааге, в знак протеста против объявленных экологических норм.
Фермеры также привели на демонстрацию двух коров и разместили их на пикете перед зданием парламента.
Протест фермеров в Голландии длится второй день Как и накануне, из-за блокады дорог в некоторых районах страны вновь образовались длительные пробки. Фермеры также подожгли большое количество сена вдоль дорог. Облака дыма сильно мешали обзору водителей.
Премьер-министр Марк Рютте осудил протесты.
«В этой стране недопустимо создавать опасные ситуации, блокировать дороги или запугивать политиков», — заявил Рютте в Гааге. По его словам, право на демонстрации является ценным активом. Но закон не должен нарушаться: «Все зашло слишком далеко».
Во второй половине дня парламент обсудит объявленное сокращение выбросов азота. Выбросы должны быть сокращены примерно на 70 процентов в природных зонах.
По оценкам правительства, это может привести к потере около 30 процентов животноводческих ферм. Сельское хозяйство считается крупнейшим источником азота. Нидерланды уже несколько десятилетий превышают лимиты выбросов загрязняющих веществ.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Что станет следующей мишенью Верховного суда США, контрацепция, межрасовые браки или права геев
В связи с отменой конституционной защиты абортов судья Верховного суда Кларенс Томас предлагает пересмотреть и другие прошлые постановления. Среди них – права на покупку противозачаточных средств, однополый секс, равенство в браке.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Минобороны Украины: 17 солдат ВСУ обменяли на 15 россиян
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино