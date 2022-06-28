В Техасе нашли 46 трупов в брошенном на дороге трейлере
Начальник полиции Техаса Уильям Макманус сообщил, что на проселочной дороге в Техасе найдет брошенный тягач с прицепом, в котором нашли 46 трупов.
Это были люди, незаконно ввезенные в США из Мексики. Еще 16 человек госпитализированы, среди них четверо детей.
Сообщается, что работник городских служб услышал крик о помощи из грузовика в понедельник вечером. Открыв грузовик, он обнаружил жуткую сцену.
Прибывшие медики констатировали у людей обезвоживание, воды в трейлере не было. Начальник пожарной охраны Чарльз Худ говорит, что люди страдали от теплового удара и истощения.
Мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг сказал, что у погибших были семьи, которые, вероятно, искали лучшей жизни. Это одна из самых смертоносных трагедий, когда люди пытаются пересечь границу США и Мексики.
Южный Техас – одно из самых оживленных мест для нелегального пересечения границы. Мигранты едут на автомобилях через КПП в Сан-Антонио, а оттуда разъезжаются по всей стране.
С 1990-х годов крупные грузовики были самым популярным методом перевозки нелегальных мигрантов. Но после террористических атак в США в 2001 году пересечь границу стало значительно сложнее.
Аарон Райхлин-Мельник, политический директор Американского иммиграционного совета, говорит, что настолько плотно закрытая граница выталкивает мигрантов из Мексики, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора на более опасные пути.
Опубликовано: Светлана Репина
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