Белый дом объявил об отправке в Европу тысяч солдат армии США

В Белом доме объявили о переброске в Европу дополнительных военных подразделений.

Соединенные Штаты Америки будут перебрасывать в Европу своих военнослужащих и расширять контингент.

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, завтра США сделает на эту тему важное заявление.

При этом, отмечается в сообщении, войска США будут размещены в Европе на длительную перспективу.

"Белый дом: США завтра объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу", - передает РИА.