Белый дом объявил об отправке в Европу тысяч солдат армии США
В Белом доме объявили о переброске в Европу дополнительных военных подразделений.
Соединенные Штаты Америки будут перебрасывать в Европу своих военнослужащих и расширять контингент.
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, завтра США сделает на эту тему важное заявление.
При этом, отмечается в сообщении, войска США будут размещены в Европе на длительную перспективу.
"Белый дом: США завтра объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу", - передает РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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