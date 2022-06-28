Хаматова заявила, что Евгения Миронова могут шантажировать

Российская актриса Чулпан Хаматова, несколько месяцев пребывающая в Латвии, поделилась соображения по поводу возможного шантажа Евгения Миронова из-за его позиции по Украине.

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова оценила действия художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова, который недавно нанёс визит в Донбасс, поменяв мнение по поводу проводимой спецоперации в Украине.

Хаматова не исключает, что звезду российского экрана могли просто-напросто запугать шантажом.

Знаю возможности шантажа, к которому могут прибегать российские власти. Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло?

Чулпан заявила, что она не считает правильным давать комментарии по поводу поступков коллеги по сцене, так как не в курсе его настоящих мотивов. Лично они этот вопрос не затрагивали.

Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять.

Напомним, что сама актриса прибыла в Латвию сразу, как узнала о спецоперации в Украине. Так знаменитость выразила протест против действий властей РФ.

1 июня Евгений Миронов был в Мариуполе. Он заявил, что то, что он увидел, повергло его в шок.

Во время визита Миронов встретился с труппой Донецкого академического областного драматического театра. Актер утверждал, что приехал в украинский город по своей инициативе.