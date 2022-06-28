В Нидерландах вооруженные грабители похитили ювелирные изделия на ярмаркеTEFAF
Вооруженные грабители, по данным полиции, среди бела дня во вторник (28 июня) ворвались на художественную ярмарку в Маастрихте (Нидерланды).
Полиция расследует вооруженное ограбление на TEFAF в Маастрихте. Предполагается, что к делу причастны четверо подозреваемых.
«Их разыскивают многие подразделения », — написала в Twitter полиция голландской провинции Лимбург. Позже полиция объявила, что они арестовали двух человек и перекрыли несколько прилегающих к городу дорог.
По сообщениям голландских СМИ, в витрине магазина, на который напали грабители, были товары лондонского ювелира.
Видео, размещенное в социальных сетях, показывает, как четверо мужчин в элегантной одежде, кепках и очках разбивают витрину магазина вдребезги. В руках грабителей явно просматривается оружие, которым они угрожали случайному свидетелю.
TEFAF (Европейская ярмарка изящных искусств) — одна из крупнейших ярмарок искусства и антиквариата на планете, которая обычно привлекает десятки тысяч посетителей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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