Белый дом: США объявят о размещении новых военных сил в Европе
Пресс-служба Белого дома сообщила о намерениях США перебросить дополнительные военные силы в странах Европы.
Днём 28 июня Белый дом выпустил официальный пресс-релиз, в котором сообщил, что завтра Джо Байден публично объявит о размещении дополнительных военных сил в европейских государствах.
Из пресс-релиза Белого дома следует, что новая переброска американских военных в страны Европы позволит им находиться в регионе на длительной основе.
Также стало известно, что накануне Байден подписал законопроект, продлевающий нахождение подразделений войск Соединённых Штатов в Польше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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