Белый дом: США объявят о размещении новых военных сил в Европе

Пресс-служба Белого дома сообщила о намерениях США перебросить дополнительные военные силы в странах Европы.

Днём 28 июня Белый дом выпустил официальный пресс-релиз, в котором сообщил, что завтра Джо Байден публично объявит о размещении дополнительных военных сил в европейских государствах.

Из пресс-релиза Белого дома следует, что новая переброска американских военных в страны Европы позволит им находиться в регионе на длительной основе.

Также стало известно, что накануне Байден подписал законопроект, продлевающий нахождение подразделений войск Соединённых Штатов в Польше.