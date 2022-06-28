Экс-президент Киргизии Атамбаев за хулиганскую выходку во время суда был удален с заседания, а затем оправдан
Экс-президент Киргизии Атамбаев был удален из зала суда за буйное поведение, а затем полностью оправдан от предъявленных обвинений
Сегодня был начат судебный процесс по делу о беспорядках в Бишкеке в октябре 2020 года.
Главный обвиняемый - бывший президент Киргизии Атамбаев.
Во время суда обвиняемый отказался участвовать в прениях сторон, а затем начал бить ногами по решетке.
На замечания соблюдать порядок Атамбаев не отреагировал, поэтому судьей Первомайского районного суда Бишкека был принято удалить обвиняемого за грубое поведение.
Процесс продолжился без участия Атамбаева.
Кстати, позднее, уже без участия Атамбаева, рассмотрев материала дела, судья полностью оправдала экс-президента, сняв все обвинения.
Опубликовано: Андрей Авдей
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