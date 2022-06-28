10-летний сын Бена Аффлека въехал на дорогой Lamborghini в недешевый BMW
10-летний Сэм Аффлек, сын актера Бена Аффлека был с отцом и его невестой Дженнифер Лопес в представительстве по аренде роскошных автомобилей в Нью-Йорке.
Мальчик сел в желтый Lamborghini 777 Exotics с водительской стороны, после чего машина покатилась и въехала в припаркованный рядом белый BMW.
После случившегося Бен вместе с сыном осмотрели автомобили. К ним подошли сотрудники компании.
Инцидент засняли папарацци. На их фотографиях видно, что машины не получили серьезных повреждений.
Представитель Бена Аффлека сообщил журналистам, что никто не пострадал, и машины не были повреждены.
Сотрудник компании по аренде машин сообщил, что когда Сэм сел в салон, автомобиль дернуло вперед и назад.
Несмотря на эту ситуацию, Аффлек с сыном и Лопес продолжили осматривать автомобили.
Стоимость такого Lamborghini начинается от 229 495 долларов. Цена автомобиля BMW также достаточно высокая.
Опубликовано: Светлана Репина
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