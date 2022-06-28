10-летний сын Бена Аффлека въехал на дорогой Lamborghini в недешевый BMW

10-летний Сэм Аффлек, сын актера Бена Аффлека был с отцом и его невестой Дженнифер Лопес в представительстве по аренде роскошных автомобилей в Нью-Йорке.

Мальчик сел в желтый Lamborghini 777 Exotics с водительской стороны, после чего машина покатилась и въехала в припаркованный рядом белый BMW.

После случившегося Бен вместе с сыном осмотрели автомобили. К ним подошли сотрудники компании.

Инцидент засняли папарацци. На их фотографиях видно, что машины не получили серьезных повреждений.

Представитель Бена Аффлека сообщил журналистам, что никто не пострадал, и машины не были повреждены.

Сотрудник компании по аренде машин сообщил, что когда Сэм сел в салон, автомобиль дернуло вперед и назад.

Несмотря на эту ситуацию, Аффлек с сыном и Лопес продолжили осматривать автомобили.

Стоимость такого Lamborghini начинается от 229 495 долларов. Цена автомобиля BMW также достаточно высокая.