Бабушка из Аризоны сфотографировала подозреваемого и помогла раскрыть собственное убийство

60-летняя Памела Рэй Мартинес сфотографировала мужчину, который, вероятно, застрелил ее 11 июня.

Полиция Глейндейла в Аризоне сообщает, что получила вызов вечером 11 июня в связи с аварией. Оказалось, что автомобиль съехал с проезжей части на благоустроенную территорию.

Прибыв на место, полицейские обнаружили женщину – Памелу Рэй Мартинес. Она умерла на месте происшествия.

Оказалось, что женщину застрелили через открытое окно. По словам свидетелей, ее машина была припаркована вдоль дороги, рядом стоят фургон.

Возле автомобиля Мартинес стоял мужчина. Он вернулся в свой фургон и уехал, а машина Мартинес начала съезжать с проезжей части.

Как оказалось, жертва сфотографировала мужчину, сидящего в фургоне рядом с ее машиной. Это оказался 62-летний Расти Френч.

Он признал, что действительно был в этом месте, но сказал, что не помнит, что было дальше. Во время обыска в его доме найдены пистолеты. Один из них оказался тем, из которого застрелили Мартинес.

Полицейские пока не установили связи между преступником и жертвой. Мотивы убийства остаются непонятными.