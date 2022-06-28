Сёстры Хадид вышли на подиум почти лысыми
Сёстры-модели Хадид участвовали в показе Marc Jacobs. Девушки шокировали публику тем, что были наполовину лысыми.
Модели Белла и Джиджи Хадид приняли участие в показе осенне-зимней коллекции бренда с мировым именем Marc Jacobs, который прошёл в публичной библиотеке Нью-Йорка.
Девушки представили на суд зрителей очень необычные образы - у обеих были прически с выбритыми висками и лбом.
Примечательно, что красавицы и не думали "брить голову". Их натуральные локоны были замаскированы.
Талантливые гримеры сумели создать эффект гладко выбритой кожи. Образ был дополнен прическами с глубоко выстриженными висками прямоугольной формы и полукруглой челкой. К тому же, манекенщицам осветлили брови.
Грим смотрелся настолько настоящим, что узнать Беллу и Джиджи оказалось делом непростым, а зрители не сразу разгадали "фокус" гримеров.
Известные модели показали публике несколько нарядов. Белла Хадид продемонстрировала на подиуме объемное черно-белое латексное платье с рукавами-фонариками, после были рваные джинсы и вафельный халат.
Её близкая родственница вышла на сцену в кричаще-розовом асимметричном двухслойном свитере и длинной серой юбке из кожзама, потом - в пудровых брюках и кроп-топе.
Но прически девушек в этот раз больше всего поразили публику.
В апреле текущего года бритая голова стала трендом. Девушки, решившиеся на подобные перемены во внешности отмечали, что без волос стали чувствовать себя сильнее и увереннее.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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