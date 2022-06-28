Огни перед землетрясением: как ученые объясняют это чудо света

В мире существует столько вещей о которых мы только можем догадываться. Как возникают таинственные огни, которые сопровождают за собой землетрясение?

В мире очень много чудесных явлений, о которых мы много чего не знаем. Одно из таких явлений проявляется в виде светящихся огней во время землетрясения. Всего было зафиксировано 65 случаев освещения землетрясении. Зрелище это невероятно красивое и загадочное, мало кто понимает, откуда они могут взяться. Таинственные огни, которые танцуют в дни или часы, предшествующие землетрясениям, принимают самые разные формы и цвета.

Самое интересное, что они начинают светиться за несколько дней до возникновения трагедии. Так, 12 ноября 1988 года люди сообщили о ярком пурпурно-розовом шаре света вдоль реки Святого Лаврентия в Квебеке, за 11 дней до мощного землетрясения.

Насколько реальны эти световые шары

Такие шары не единичное явление. Хотя геологи до конца не могут констатировать реальное наличие сигналов о землетрясении. Многие ученые относятся скептически к данному явлению, однако и объяснить феномена не могут.

"Геофизики расходятся во мнениях относительно того, в какой степени, по их мнению, отдельные сообщения о необычном освещении вблизи времени и эпицентра землетрясения на самом деле представляют EQL", - говорится на сайте агентства. "Некоторые сомневаются, что какой-либо из отчетов является убедительным доказательством EQL, в то время как другие считают, что по крайней мере некоторые отчеты правдоподобно соответствуют EQL".

Фройнд находится в последнем лагере и видел воочию все великолепие данных свечений.

По какой причине возникает землетрясение

Фройнд и его коллеги предположили, что такое свечение возникает в связи с электрическими зарядами, которые начинают свою активность в определенных типах пород в период формирования сейсмической активности,

Эти огни землетрясения в Квебеке были зафиксированы в ноябре 1988 года.

С чем это связано? По результатам испытания было обнаружено, что породы базальта и габбро по своей структуре не однородны и имеют небольшие трещины, которые и вызывают провоцирование зарядов в воздух.

Также существовала теория, что тектоническое напряжение формирует пьезоэлектрический эффект. В связи с этим кварцсодержащие породы создают сильные электрические поля при определенном сжатии. Однако такие сигналы недолговечны. В лабораторных условиях их также не просто воспроизвести.