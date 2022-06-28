Каждый ребенок на планете может получить часть из 96 млрд долларов Уоррена Баффета после его смерти

В 2006 году Уоррен Баффет пообещал отдать 85% своих акций в Berkshire Hathaway, передав большую часть в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Но впоследствии ситуация изменилась.

Спустя несколько лет Баффет пообещал перераспределить 99% своего состояния на благотворительность. Его состояние сейчас оценивается в 96,8 млрд долларов.

Сообщается, что в фонд Гейтса пойдет 56 млрд долларов. Еще 17,4 млрд будут направлены четырем семейным благотворительным организациям. Нераспределенными остаются 18,7 млрд долларов.

При этом все суммы могут увеличиться, если акции Berkshire продолжат работать, как сейчас. Баффет хочет, чтобы все его деньги были потрачены в течение 10 лет после его смерти.

Фонд Гейтса рассматривает возможность создать детский сберегательный банк. Точная сумма, предназначенная для каждого ребенка, не разглашается. Но речь идет о тысячах долларов.

Однако 92-летний Уоррен Баффет пока не раскрывает подробности раздела его богатства. Он лишь сообщил, что в его первоначальном плане были неточности.

Если фонд Гейтса получит достаточно денег, чтобы распределить их между всеми детьми, это станет хорошей подстраховкой для родителей и может способствовать повышению рождаемости. Которая снижается в США уже более 10 лет.

Есть также информация, что Фонд Сьюзан Томпсон Баффет планирует массовый приток денег и нанимает персонал. Это семейная благотворительная организация, поддерживающая право на аборт.