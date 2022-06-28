Пранки развели мэров пяти европейских столиц на разговор с Кличко

Пранки организовали видеоконференции с мэрами пяти европейских столиц представившись мэром Киева Кличко.

Одним из последних в розыгрыше признался мэр Варшавы, который провел видеозвонок с предполагаемым Виталием Кличко.

Беседа Рафаля Тшасковского с предполагаемым мэром Киева состоялась в начале июня, сообщают во вторник польские СМИ.

После того, как несколько таких фальшивых телефонных звонков от фальшивого Кличко стали достоянием общественности за последние несколько дней, Тшасковски подтвердил свой разговор Radio Zet в понедельник вечером.

Заподозрив ход разговора, сотрудники Тшасковского немедленно связались с офисом настоящего Кличко в Киеве, сообщает информационное агентство PAP. Оттуда заверили, что мэр Киева в это время не звонил по видеосвязи. Поэтому мэрия Варшавы обратилась к полиции.

Тшасковски спокойно воспринял очевидное мошенничество. Никакие острые вопросы не обсуждались, заверил Radio Zet либеральный политик.

По информации PAP, мэрия Варшавы в настоящее время планирует организовать совместную видеоконференцию пострадавших мэров Варшавы, Берлина , Вены, Будапешта и Мадрида. Но эта настоящая видеоконференция должна стать сигналом солидарности с Киевом.