Сейм Литвы официально запретил импорт газа из РФ
Правительство балтийской республики приняло закон запрещающий импортировать российский газ.
Сегодня, 28 июня 2022 года, правительство Литвы сообщило СМИ о том, что на законодательном уровне был закреплён отказ от ввоза газа из Российской Федерации в балтийскую республику.
Соответствующие поправки практически единогласно были внесены литовским Сеймом в существующий Закон о природном газе. Примечательно, что транзит РФ газа в Калининград через Литву запрещён не будет.
Напомним, что хакеры из объединения KillNet совершили DDoS-атаку литовских правительственных сайтов за отказ Литвы окончить блокировку транзита российских грузов в Калининградскую область.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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