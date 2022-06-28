Сейм Литвы официально запретил импорт газа из РФ

Правительство балтийской республики приняло закон запрещающий импортировать российский газ.

Сегодня, 28 июня 2022 года, правительство Литвы сообщило СМИ о том, что на законодательном уровне был закреплён отказ от ввоза газа из Российской Федерации в балтийскую республику.

Соответствующие поправки практически единогласно были внесены литовским Сеймом в существующий Закон о природном газе. Примечательно, что транзит РФ газа в Калининград через Литву запрещён не будет.

Напомним, что хакеры из объединения KillNet совершили DDoS-атаку литовских правительственных сайтов за отказ Литвы окончить блокировку транзита российских грузов в Калининградскую область.