Сейм Литвы официально запретил импорт газа из РФ

Правительство балтийской республики приняло закон запрещающий импортировать российский газ.

Сегодня, 28 июня 2022 года, правительство Литвы сообщило СМИ о том, что на законодательном уровне был закреплён отказ от ввоза газа из Российской Федерации в балтийскую республику.

Соответствующие поправки практически единогласно были внесены литовским Сеймом в существующий Закон о природном газе. Примечательно, что транзит РФ газа в Калининград через Литву запрещён не будет.

Напомним, что хакеры из объединения KillNet совершили DDoS-атаку литовских правительственных сайтов за отказ Литвы окончить блокировку транзита российских грузов в Калининградскую область.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 