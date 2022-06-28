Белый дом: Завтра будет объявлено о начале военной операции США в Европе

Соединенные Штаты Америки намерены расширить свое военное присутствие на территории Европы.

Соединенные Штаты Америки завтра объявят о начале переброски войск на территорию Европейского континента.

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, переброска войск рассчитана на долгосрочную перспективу

"Белый дом: США завтра объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу", - передает РИА

Также напомним, что на грядущем саммите НАТО будет обяъвлено о новой расстановке сил в Европе.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 