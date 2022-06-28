Белый дом: Завтра будет объявлено о начале военной операции США в Европе
Соединенные Штаты Америки намерены расширить свое военное присутствие на территории Европы.
Соединенные Штаты Америки завтра объявят о начале переброски войск на территорию Европейского континента.
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, переброска войск рассчитана на долгосрочную перспективу
"Белый дом: США завтра объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу", - передает РИА
Также напомним, что на грядущем саммите НАТО будет обяъвлено о новой расстановке сил в Европе.
Опубликовано: Николай Скира
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