Белый дом: Завтра будет объявлено о начале военной операции США в Европе

Соединенные Штаты Америки намерены расширить свое военное присутствие на территории Европы.

Соединенные Штаты Америки завтра объявят о начале переброски войск на территорию Европейского континента.

Как сообщает информационное агентство РИА Новости, переброска войск рассчитана на долгосрочную перспективу

"Белый дом: США завтра объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу", - передает РИА

Также напомним, что на грядущем саммите НАТО будет обяъвлено о новой расстановке сил в Европе.