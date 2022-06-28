Киев возвращает 17 военнопленных по обмену с Москвой

Семнадцать украинских военнопленных были освобождены из плена россиянами в рамках нового обмена пленными с Москвой, сообщили спецслужбы в Киеве.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, это два офицера, 14 военнослужащих и один гражданский.

Пятеро из них ранены и нуждаются в неотложной помощи.

Украина освободила 15 российских пленных в рамках обмена, добавила спецслужба в Telegram.

Киев и Москва провели несколько обменов пленными с начала СВО. Последний официально объявленный обмен пленными произошел в начале мая, в нем участвовал 41 украинец.

Киев и Москва также обменялись телами убитых солдат в середине июня, что позволило Украине вернуть останки 64 защитников металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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