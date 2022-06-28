Киев возвращает 17 военнопленных по обмену с Москвой
Семнадцать украинских военнопленных были освобождены из плена россиянами в рамках нового обмена пленными с Москвой, сообщили спецслужбы в Киеве.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, это два офицера, 14 военнослужащих и один гражданский.
Пятеро из них ранены и нуждаются в неотложной помощи.
Украина освободила 15 российских пленных в рамках обмена, добавила спецслужба в Telegram.
Киев и Москва провели несколько обменов пленными с начала СВО. Последний официально объявленный обмен пленными произошел в начале мая, в нем участвовал 41 украинец.
Киев и Москва также обменялись телами убитых солдат в середине июня, что позволило Украине вернуть останки 64 защитников металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Что станет следующей мишенью Верховного суда США, контрацепция, межрасовые браки или права геев
В связи с отменой конституционной защиты абортов судья Верховного суда Кларенс Томас предлагает пересмотреть и другие прошлые постановления. Среди них – права на покупку противозачаточных средств, однополый секс, равенство в браке.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Минобороны Украины: 17 солдат ВСУ обменяли на 15 россиян
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино