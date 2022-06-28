Депутат бундестага Родрих Кизеветтер: Германию специально поставили в зависимость от газа России
Вся Европа находится в зависимости от поставляемого Россией газом. Сегодня депутат Родрих Квизеттер заявил, что Германия вынуждена покупать у России газ, потому что изначально так было сформировано.
Энергетическая зависимость Германии от России была установлена намеренно, и необходимо исследовать причины ее установления. Не совсем понятно, кто и когда будет устанавливать эту причину,но депутат говорил это со всей ответственностью.
По его словам именно предыдущие канцлеры виноваты в том, что так произошло, а также найти пути выхода из данной ситуации.
"Эта зависимость создавалась канцлерами Шредером и Меркель в течение последних 16-20 лет, и это было намеренно. Мы должны выяснить, почему мы отказали многим другим поставщикам, в частности из Норвегии, Нидерландов, Алжира и других стран. Почему мы не построили терминалы для сжиженного природного газа вместо того, чтобы покупать российский газ? Необходимо расследовать, почему эта энергетическая зависимость была намеренно создана", - сказал политик.
"И моя задача, как политика, объяснить немцам, что большие счета в их платежах - это не результат войны, а результат преднамеренных действий российских политиков, вовлеченных в энергетический сектор, направленных на уничтожение энергетической независимости Германии", - подытожил Родрих Кизеветтер.
Стоит отметить, что необходимо общенациональное укрепление экономики, чтобы на всех уровнях правления справиться с этим вопросом.
Власти Германии надеятся, что уже к 2024 году значительно снизится уровень энергетической зависимости. А в будущем возможно перейти совершенно на другие страны.
Напомним, что Россия сделала ультиматум по продаже газа в европейские страны. Теперь расплачиваться за газ нужно будет в российских рублях, что значительно утяжеляет эту процедуру.
Опубликовано: Силивончик Алина
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