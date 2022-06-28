Елизавета II приняла военный парад в шотландском Эдинбурге
Это ее второе публичное появление за два дня, королева Елизавета II все реже показывается на публике из-за проблем со здоровьем.
96-летняя королева принимает участие в неделе королевских мероприятий в Шотландии с понедельника вместе с членами своей семьи.
Королева, у которой несколько месяцев в ряду были проблемы с передвижением, во вторник появилась с улыбкой, в очках и опираясь на трость. Одетая в сиреневое пальто и шляпку в тон, она наблюдала за военным парадом в саду дворца Холируд.
В начале июня англичане четыре дня праздновали 70-летие ее правления. По случаю этого платинового юбилея Елизавета II, которая является старейшим правящим монархом в мире, подтвердила свое намерение продолжать служить своим подданным «в меру своих способностей при поддержке (ее) семьи».
Ее все чаще теперь представляет 73-летний принц Чарльз, наследник короны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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