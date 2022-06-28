Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет
Набору веса способствует не только неправильное питание, но и стрессы, отсутствие физической активности и другие факторы. Существует несколько эффективных способов избавиться от жира на животе без диет и голодания.
Здоровый сон ускоряет метаболизм, но если спать слишком долго, все преимущества отдыха сводятся к нулю. Исследования показывают, что люди, которые дольше спят, съедают за день на 250 калорий больше.
Вместо сладостей стоит есть ягоды, богатые антиоксидантами. Они блокируют воспалительные процессы и помогают избавиться от жира на животе. Искусственные подсластители дают обратный эффект.
Не стоит отказываться от хлеба, а вот перейти на пророщенные хлебобулочные продукты будет хорошим решением.
Хорошие результаты дают тренировки с отягощением. Силовые нагрузки способствуют ускорению обмена веществ и помогают быстро убрать лишний жир с живота.
Не стоит изнурять себя длинными тренировками. Лучше увеличить их интенсивность. И результаты не заставят себя долго ждать.
Необходимо добавить в рацион клетчатку: орехи, фасоль, брокколи, горох. Добиться тонкой талии и плоского живота помогает витамин D, который можно получить при безопасном пребывании на солнце.
Вместо готовых приправ желательно использовать чеснок, который ускоряет сжигание жира. Еще один лайфхак: чистить зубы после каждого приема пищи. Мятный вкус зубной пасты плохо сочетается с пищей и снижает чувство голода.
Опубликовано: Светлана Репина
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