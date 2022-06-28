Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что Владимиру Путину запрещено лично приезжать саммит G20.
28 июня в ходе заседания "Большой Семёрки" премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо категорически запретил Владимиру Путину приезжать на саммит G20.
Вместе с тем драки допустил, что Путин может выступить на заседании клуба "Большой двадцатки" по видеосвязи. Напомним, что саммит G20 должен состояться пятнадцатого и шестнадцатого ноября.
Примечательно, что индонезийский президент Джоко Видодо ранее лично пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" в своей стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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