Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи

Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что Владимиру Путину запрещено лично приезжать саммит G20.

28 июня в ходе заседания "Большой Семёрки" премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо категорически запретил Владимиру Путину приезжать на саммит G20.

Вместе с тем драки допустил, что Путин может выступить на заседании клуба "Большой двадцатки" по видеосвязи. Напомним, что саммит G20 должен состояться пятнадцатого и шестнадцатого ноября.

Примечательно, что индонезийский президент Джоко Видодо ранее лично пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" в своей стране.