Марио Драги: Власти Индонезии заявили, что Путин не приедет на саммит G-20
Президент России Владимир Путин не приедет на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.
Как стало известно, президент Российской Федерации Владимир Путин лично не посетит саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.
Об этом рассказал премьер-министр Италии Марио Драги со ссылкой на информацию, полученной от властей Индонезии.
"Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите Группы двадцати на Бали 15-16 ноября", - пишет ТАСС.
По словам Драги, президент Индонезии Видодо заявил, что Путин не будет присутствовать на данном саммите.
Опубликовано: Николай Скира
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