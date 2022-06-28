Марио Драги: Власти Индонезии заявили, что Путин не приедет на саммит G-20

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.

Как стало известно, президент Российской Федерации Владимир Путин лично не посетит саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.

Об этом рассказал премьер-министр Италии Марио Драги со ссылкой на информацию, полученной от властей Индонезии.

"Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите Группы двадцати на Бали 15-16 ноября", - пишет ТАСС.

По словам Драги, президент Индонезии Видодо заявил, что Путин не будет присутствовать на данном саммите.