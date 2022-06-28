Что станет следующей мишенью Верховного суда США, контрацепция, межрасовые браки или права геев

В связи с отменой конституционной защиты абортов судья Верховного суда Кларенс Томас предлагает пересмотреть и другие прошлые постановления. Среди них – права на покупку противозачаточных средств, однополый секс, равенство в браке.

Каждый из этих вопросов регулируется постановлением, в которых судьи установили неперечисленные права. Это означает, что они напрямую не названы в Конституации, но связаны с другими правами.

Например, в основе решения по делу Роу по поводу абортов лежит право на неприкосновенность частной жизни. Такая логика может означать, что под угрозой окажутся межрасовые браки.

Судья Сэмюэл Алито после вынесения решения по абортам написал, что это решение не будет влиять на другие дела. При этом он уточнил, что аборты не являются глубоко укоренившимися в истории США.

По той же логике многие эксперты предположили, что однополые браки, сексуальная свобода, противозачаточные средства тоже не укоренились достаточно глубоко.

Для вынесения решения по всем перечисленным вопросам суд сначала должен дать согласие на рассмотрение дел. А для этого их должны рассмотреть суды низшей инстанции, на что могут уйти годы.

Сообщается, что другие судьи не планируют присоединяться к мнению Томаса. Они твердо убеждены, что аборты отличаются от других прав, поскольку связаны с понятием потенциальной жизни.

Однако прецедент с отменой конституционной защиты абортов показал, что Верховный суд может вынести любое решение.