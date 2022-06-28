«Роскосмос» показал спутниковые фото центров принятия решений НАТО
Пресс-служба "Роскосмоса" обнародовала фотографии центров принятия решений Североатлантического альянса, сделав снимки со спутника.
28 июня пресс-служба госорганизации "Роскосмос" обнародовала спутниковые фотографии западных центров принятия решений, показав в том числе снимок американского Пентагона из космоса.
Также в "Роскосмосе" опубликовали фото места проведения саммита НАТО из космоса, при этом подчеркнув, что Россия раскрывает данную информацию именно в преддверии заседания Североатлантического альянса.
В "Роскосмосе" подчеркнули, что фотографии западных центров принятия решения сделал российский спутник "Ресурс-П", стоящий на вооружении у ВКС России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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