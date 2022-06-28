«Роскосмос» показал спутниковые фото центров принятия решений НАТО

Пресс-служба "Роскосмоса" обнародовала фотографии центров принятия решений Североатлантического альянса, сделав снимки со спутника.

28 июня пресс-служба госорганизации "Роскосмос" обнародовала спутниковые фотографии западных центров принятия решений, показав в том числе снимок американского Пентагона из космоса.

Также в "Роскосмосе" опубликовали фото места проведения саммита НАТО из космоса, при этом подчеркнув, что Россия раскрывает данную информацию именно в преддверии заседания Североатлантического альянса.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что фотографии западных центров принятия решения сделал российский спутник "Ресурс-П", стоящий на вооружении у ВКС России.