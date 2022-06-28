США примут в среду «новые военные обязательства», расширят контингент в Восточной Европе
Соединенные Штаты сделают в среду на саммите НАТО в Испании конкретные заявления о «новых военных обязательствах».
США заявит свои новые обязательства перед европейскими союзниками « на суше, на море и в воздухе в долгосрочной перспективе», заявил во вторник, 28 июня старший советник Салливан.
Джейк Салливан, главный дипломатический и военный советник президента США, заявил на борту Air Force One, что ряд стран в Североатлантическом союзе также «обязуются увеличить свой вклад в оборону флангов».
Тем самым США вслед за Великобританией и Германией намерены увеличить присутствие в Восточной Европе.
Ранее сообщалось, что Байден в четверг 30 июня намерен встретиться с лидерами Японии и Южной Кореи. Похоже, что Байден собирается воевать на два фронта, что для нынешнего Вашингтона неподъемная миссия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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