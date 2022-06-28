Президент Индонезии Видодо исключил присутствие Путина на саммите G20
Президент Индонезии Джоко Видодо высказался против личного присутствия президента России Владимира Путина на саммите «большой двадцатки».
Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал журналистам, что глава Индонезии Джоко Видодо выступает против посещения Путиным саммита G20.
Пресс-служба Владимира Путина пока не прокомментировала данный инцидент.
Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что президент России получил приглашение на очное участие в саммите «большой двадцатки».
Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что есть вероятность, что Путин поучаствует в саммите удаленно.
Ранее Владимир Путин принимал участие на одной из сессий саммита G7 в ФРГ.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского
Global Times: НАТО обречён на разрушение
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино
Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину