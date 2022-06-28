Президент Индонезии Видодо исключил присутствие Путина на саммите G20

Президент Индонезии Джоко Видодо высказался против личного присутствия президента России Владимира Путина на саммите «большой двадцатки».

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал журналистам, что глава Индонезии Джоко Видодо выступает против посещения Путиным саммита G20.

Пресс-служба Владимира Путина пока не прокомментировала данный инцидент.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что президент России получил приглашение на очное участие в саммите «большой двадцатки».

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что есть вероятность, что Путин поучаствует в саммите удаленно.

Ранее Владимир Путин принимал участие на одной из сессий саммита G7 в ФРГ.