Ученые предполагают, что люди слышали инопланетян еще в 1977 году

В августе 1977 года астроном из Университета Огайо Джерри Эйман слушал галактику при помощи мощного радиотелескопа «Большое ухо». Ему удалось услышать необычный шум.

Звуки отдавались эхом в направлении созвездия Стрельца. В компьютерной распечатке радиоданных Эйман заметил четко структурированный сигнал и сделал пометку «Вау!».

Это и стало названием открытия. Было похоже, что вау-сигнал исходил от внеземной цивилизации. Он был в 30 раз громче фонового шума космоса и длился 2,5 минуты.

Однако поймать сигнал во второй раз ученым так и не удалось. Они предположили, что это мог быть случайный шум от кометы или звезды.

Сейчас группа ученых во главе с астрономом из Колумбийского университета Дэвидом Киппингом предпринимает новые попытки обнаружить этот же сигнал. Ученые хотят выяснить, стоит ли работать дальше в этом направлении.

Предполагается, что ключевым критерием настоящего сигнала инопланетян должна быть повторяемость.

Но астрономы уже несколько раз настраивались на ту же частоту, наводили телескопы на созвездие Стрельца. Пока сигнал уловить не удалось.

С другой стороны, сигнал может повторяться не слишком часто и не через предсказуемые интервалы времени, поэтому астрономы все еще надеются услышать его.