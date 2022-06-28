Несмотря на высокие летние температуры, Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства (ФСА), не устает говорить о приближающейся зиме.

Он свыкся с прозвищем в своей партии зеленых «партийный убийца» из-за включения угольных ТЭЦ. Но уже пророчит, что в грядущий отопительный сезон мы услышим о многих страшных судьбах людей, которые уже не могут платить по счетам из-за высоких цен на газ.

Мюллер призвал людей использовать лето для подготовки к отопительному сезону, который начнется через три месяца. Например, каждый второй газовый котел в Германии настроен неправильно и поэтому работает неэффективно и наносит вред климату.

Мюллер также подверг резкой критике энергетическую политику Германии последних лет.

Политику трудно представить, что страна в Европе, которая после Италии наиболее сильно зависит от газа и его импорта построила свое процветание на недорогом ископаемом газе, и не думала о безопасности поставок. В отличие от нефти или угля, газ зависит от трубопроводных сетей.

Газохранилища «весело» продали российским собственникам и поставили власти в крайнюю зависимость от «Северного потока-1», говорит Мюллер.

В этом контексте он не хочет говорить о «Северном потоке — 2» и отсутствии терминалов для сжиженного газа. Тот факт, что газовые электростанции теперь должны быть заменены электростанциями, работающими на угле, не очень хорош с точки зрения климатической политики, но альтернативы на данный момент нет.

Несмотря на сильное сокращение поставок из России, газохранилища Германии в последнее время снова немного пополнились. Как сообщил в понедельник вечером сайт оператора газовой инфраструктуры Европы (GIE), хранилища заполнены на 60,26%.