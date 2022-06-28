Иран решил присоединиться к группе БРИКС, которую Китай и Россия считают мощной альтернативой Западу

Иран, государство со вторыми по величине запасами газа в мире, подал заявку на вступление в группу БРИКС. Сейчас в нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.

Сам термин БРИКС придумал экономист Goldman Sachs Джим О'Нил в 2021 году. Первый саммит группы состоялся в 2009 году в России.

В МИД Ирана считают, что присоединение их страны принесет выгоду всем сторонам. В России также сообщают, что заявку на вступление подала Аргентина.

Это российские власти считают подтверждением неудачи в попытках Запада изолировать РФ от всего мира из-за ситуации на Украине.

Крупнейшей экономикой в БРИКС является Китай, на него приходится более 70% совокупной экономической мощи группы. У Индии13%, у России и Бразилии – 7%. При этом в странах БРИКС проживает 40% населения мира.

На прошлой неделе в ходе виртуального саммита китайский лидер Си Цзиньпин обратился к лидерам стран БРИКС. Он раскритиковал злоупотребление международными санкциями.

Путин обвинил Запад в разжигании глобального кризиса. Оба лидера призвали к более тесному сотрудничеству в рамках БРИКС.

Владимир Путин также отметил, что отношения России с Китаем сейчас являются лучшими за всю историю, в том числе в части стратегического партнерства, направленного на противодействие влиянию США.