В Украине признали: Россия не атаковала торговый центр в Кременчуге

Целью ракетного удара был завод "Кредмаш", огонь с которого перекинулся на торговый центр

Это подтвердил директор завода "Кредмаш", по которому и наносился удар.

По словам руководителя предприятия, в завод попала как минимум одна ракета, после чего огонь перекинулся на пустовавший торговый центр.

Слава директора подтверждают и видеозаписи с дронов.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 