В Украине признали: Россия не атаковала торговый центр в Кременчуге
Целью ракетного удара был завод "Кредмаш", огонь с которого перекинулся на торговый центр
Это подтвердил директор завода "Кредмаш", по которому и наносился удар.
По словам руководителя предприятия, в завод попала как минимум одна ракета, после чего огонь перекинулся на пустовавший торговый центр.
Слава директора подтверждают и видеозаписи с дронов.
Опубликовано: Андрей Авдей
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