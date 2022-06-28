Тля пропадет за пару дней, если обработать растения дешевым и простым средством
Это средство можно приготовить в домашних условиях из хозяйственного мыла. Его эффективность доказана опытными садоводами.
Эти маленькие паразиты, которые доставляют садоводам и огородникам массу хлопот, попадают на растения, цепляясь за муравьев и переезжая на них, как на транспортном средстве.
Чтобы избавиться от них раз и навсегда, нужно приготовить раствор из хозяйственного мыла 72%. И чем насыщеннее будет его запах, тем лучше.
Готовится смесь так. Мыло укладывается в банку и заливается 1 литром воды.
Затем эта смесь настаивается несколько дней, каждый день ее нужно перемешивать до полного растворения мыла.
Когда мыло совсем растает, получится густой сметаноподобный раствор. В него тонкой струйкой нужно влить 250 мл растительного масла, постоянно помешивая.
Эта смесь может спокойно храниться около одного-двух месяцев. Ее нужно разбавить десятью литрами воды и опрыскать пораженные тлей растения, а также соседние с ними, чтобы избежать их заражения.
Растения нужно обрабатывать полностью - от корней до верхушки. Лишившись своей кормежки, через пару дней прожорливая тля покинет огород.
Опубликовано: Наталья Павлова
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